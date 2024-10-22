العالم اليوم - رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:29 صباحاً - أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الاثنين، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.

ودعا السوداني خلال اجتماعه مع رئيس مجموعة شركات السويدي المصرية أحمد السويدي ومجموعة من مديري الشركات الصناعية والتجارية المصرية "إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر خصوصا في الشراكات مع القطاع الخاص المصري وأن الفرص الاستثمارية المعروضة في العراق، والتي تم استلامها من شركات عربية وأجنبية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار وهي تكشف عن سعة في النمو الاقتصادي على كل الصعد والمجالات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر البيان أن رئيس الحكومة العراقية بحث مع الوفد المصري دراسة الموديل الاقتصادي والمالي للمجموعة في العمل، والتعاون في قطاعات الصناعة والتعليم والطاقة والبنى التحتية.

كما تطرق اللقاء إلى بحث الفرص الإستثمارية والشراكة في قطاع تعظيم الموارد البترولية، وتوطين صناعة المحولات الكهربائية، والمقاييس الذكية التي ترتبط بالشبكة الكهربائية، وصناعة الحديد والصلب الكاربوني.

كما جرى الاتفاق على دراسة لإقامة مدن صناعية في بغداد، حيث قدمت المجموعة خارطة مشاريع ستتم دراستها من قبل هيأة المستشارين والجهات القطاعية.