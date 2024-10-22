العالم اليوم - حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب.. وتوقف عمل مطار بن غوريون

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب.. وتوقف عمل مطار بن غوريون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.

وقال حزب الله إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، فيما ذكر شاهد من رويترز أن صافرات الإنذار من الغارات الجوية دوت في تل أبيب، فيما سمعت أصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.

كذلك أعلن الحزب استهداف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

ولمترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وأفاد مراسلنا بأن حركة الطيران توقفت بالكامل في مطار بن غوريون، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وقال مراسلنا إنه تم إطلاق نحو 20 صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في وسط البلاد، تم رصد نحو 5 صواريخ أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها، وسقطت في منطقة مفتوحة".

وأضاف البيان "وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى وشمال الجولان، تم رصد نحو 15 صاروخاً أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

ولم يعرف حتى الآن وقوع إصابات.