العالم اليوم - قطاع غزة.. مقتل 23 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر قطاع غزة.. مقتل 23 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - قُتل 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، بـ"استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وحسب مصادر طبية، "استشهد 12 مواطنا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا".

ووفق "وفا" يواصل الجيش الإسرائيلي "حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث أن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب".

وقال مراسلنا إن مناطق في جباليا وبيت لاهيا والصفطاوي بشمالي القطاع تشهد سلسلة مكثفة من الغارات الجوية والقصف المدفعي طالت مباني سكنية ومحيط مشافي وتجمعات للمواطنين، بالتزامن مع عمليات نسف لمربعات سكنية واسعة، وسط حصار مشدد وحركة نزوح اجباري تفرضها القوات الإسرائيلية على سكان المناطق الشمالية في القطاع.

وذكر مراسلنا أن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف النازحين في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي المحافظة الوسطى لقطاع غزة شنت الطائرات الاسرائيلية غارات متفرقة استهدفت أراضٍ زراعية في مخيم البريج وشمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة رفح غارات جوية وقصفاً مدفعياً متفرقاً طال مناطق في وسط وغربي وشمالي المدينة في جنوبي القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.