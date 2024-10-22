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أحمد جودة - القاهرة - أحمد العوضي يشارك جمهوره بڤيديو من كواليس "فهد البطل"

حرص الفنان أحمد العوضي على مشاركة جمهوره ڤيديو له من كواليس تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "فهد البطل"، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.



ڤيديو الفنان أحمد العوضي عبر حسابه على إنستجرام

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والڤيديوهات الشهيرة "إنستجرام" ڤيديو له وهو على ظهر الحصان، وعلق قائلًا:

"حصاني كان دلال المنايا فهد البطل حضر".

https://www.instagram.com/reel/DBZeNzJsblU/?igsh=MXVuM251a2V2Y3cyNg==



أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب حول "عرب"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، ذلك الشاب الذي يسعى للهروب من ماضٍ قاسٍ له، وتتوالى الأحداث ليواجه العديد من المشاكل والصعوبات في حياته، ويذكر أن العمل حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم.

أبطال مسلسل حق عرب

وقد شارك في بطولة مسلسل حق عرب نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي خليل، ومن تأليف محمود حمدان، والإخراج لـ إسماعيل فاروق.