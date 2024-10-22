الكويت تُشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:34 صباحاً - استضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس، اللقاء الدوري العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة كويتية.

وترأس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي وفد الكويت المشارك في اللقاء، وضم الوفد كلاً من رئيس محكمة الاستئناف، المستشار محمد الرفاعي، ووكيل محكمة التمييز، المستشار خالد المزيني، ووكيل محكمة التمييز، المستشار إسحاق الكندري، ومدير مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد أحمد، ورئيس قسم الجدول بمحكمة التمييز، إيمان الحاي، ومحاسب أول، عبدالكريم القلوشي.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز القطرية، الدكتور حسن المهندي، في كلمة له إن اللقاء يأتي في سياق التناغم المستمر والتواصل والتفاهم بين دول المجلس، لتنمية وتعزيز العمل الخليجي ومآلاته الإيجابية على العمل القضائي والقانوني المشترك، بما يُحقق مصالح الدول الخليجية ويعزّز مكانة المجلس إقليمياً ودولياً.

من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، المستشار سلطان السويدي، إن هذه اللقاءات الأخوية تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس لما يرونه من أهمية الوحدة والتكامل بين دول المجلس في شتى الميادين بما في ذلك مجال تعزيز التعاون القضائي.

وجرى على هامش الاجتماع تكريم الموظف الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، حيث كرّمت من الكويت رئيس قسم الجدول بمحكمة التمييز، إيمان الحاي.