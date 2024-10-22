العالم اليوم - روسيا.. تدمير 18 مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. تدمير 18 مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:27 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة أوكرانية دون طيار: 11 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 2 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وأوريول".

من ناحية ثانية، أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، دميتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، عن تضرر مصنعي تقطير جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة.

وكتب ميلييف في حسابه على تلغرام: "الليلة، أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا بطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي مقاطعة تولا"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن تضرر مبان بمصنعي تقطير، في بلدتي إفريموفسكي ولوجكوفسكي بمنطقة سوفوروفسكي.

وأوضح ميلييف، أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.