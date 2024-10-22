العالم اليوم - بلينكن يصل إلى إسرائيل لإحياء محادثات وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة بلينكن، وهي الحادية عشرة للمنطقة منذ أن هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته في القطاع وكذلك في لبنان ضد جماعة حزب الله.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار زيارة للشرق الأوسط تستغرق أسبوعا وتشمل أيضا الأردن وقطر.

ولم تُسفر الجهود الدبلوماسية حتى الآن عن وقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة والصراع المتصل بها بين جماعة حزب الله وإسرائيل في لبنان، والذي تصاعدت حدته كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود على مدى عام.

وقالت جماعة حزب الله صباح اليوم الثلاثاء إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين بالقرب من تل أبيب وقاعدة بحرية غربي حيفا.