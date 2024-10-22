العالم اليوم - صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وسقوط صاروخ قرب رام الله

انتم الان تتابعون خبر صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وسقوط صاروخ قرب رام الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:29 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة شومرون بوسط إسرائيل، مضيفا أن التفاصيل قيد المراجعة.

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الضفة الغربية، وفي عكا وضواحيها وفي موديعين شرقي تل أبيب وفي الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل، بينما طلب الجيش الإسرائيلي من العديد من سكان مستوطنات الجليل الغربي البقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك أنباء عن عدة اعتراضات لصواريخ في منطقة حيفا، فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في حيفا وخليجها عقب صافرات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 5 صواريخ عبرت الأراضي اللبنانية، وكانت في طريقها إلى الجليل ووادي عارة والكرمل وخليج حيفا والوديان، وأن سلاح الجو تمكن من اعتراضها، فيما أشار جهاز الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة عدد من الأشخاص أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

وفي الضفة الغربية، تناقلت وسائل إعلام فلسطينية أنباء عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان قرب مستوطنة "عوفريم" غربي رام الله.

ولم تعرف التفاصيل بعد بشأن الصاروخ الذي سقط قرب عوفريم، وما إذا نجم عنه أي خسائر.