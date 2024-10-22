أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "بدل الحدوتة 3" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch it

عاد مسلسل بدل الحدوتة 3 ليتصدر قائمة المسلسلات الأكثر نسبة مشاهدة في مصر عبر منصة Watch it الرقمية، حيث أنه تصدر المركز الثالث بعد مسلسل برغم القانون الذي تصدر المركز الأول، ومسلسل تيتا زوزو الذي تصدر المركز الثاني.



أحداث مسلسل بدل الحدوتة 3

تم عرض مسلسل بدول الحدوتة 3 لأول مرة في عام 2019، وهو مسلسل من المسلسلات المنفصلة الذي كانت تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى "بيلا" التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية ، والثانية "لهفة" التي تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها، أما عن الثالثة، فـ هى "لولي" التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد إختفاء أهلها واعتقادها أن العالم إنتهى.

بوستر مسلسل بدل الحدوتة 3



أبطال مسلسل بدل الحدوتة 3

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل بدل الحدوتة 3 ضم كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، سمير غانم، شيماء سيف، أحمد رزق، عمرو وهبة، فتحي عبد الوهاب، سلوى عثمان، هنا شيحة، محمد شاهين، فتحى عبد الوهاب، حنان سليمان، محمود البزاوى، انعام سالوسة، أيتن عامر، أحمد فلوكس، ناهد السباعى، يسرا اللوزى، سامو زين، ومن تأليف كلا من أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.