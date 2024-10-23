عاجل.. نجم الأهلي السابق يرفض رحيل كهربا عن الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق، أن غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاءت بناءً على حجم ما ارتكبه من خطأ في الإمارات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

كشري يرفض رحيل كهربا

وقرر النادي الأهلي عود محمود كهربا وعدم استكمال رحلته مع الفريق في الإمارات، وتغريمه مليون جنيه، لما بدر منه تجاه أحد أفراد الجهاز الفني.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن كهربا تم معاقبته من الناحية الإدارية من جانب محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ولكن من الناحية الفنية أرفض رحيل كهربا عن الفريق الأحمر.

وأضاف: كهربا لاعب جيد ومهم في النادي الأهلي بشرط الالتزام في الفترة المقبلة وعدم اختلاق أي أزمات.