نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر: أخطأنا في توقيت عرض "أهل الكهف" في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، النقاب عن أصعب أفلامه وأقربها لقلبه قائلا: "أعتقد أن فيلم (أهل الكهف) هو الأصعب" فأنا اعتبره من أهم ما قدمت في مسيرتي الفنية".

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن “أهل الكهف” فيلم صعب واحتاج لمجهود وبحث وتحضيرات طويلة جدا لكتابته بشكل مختلف وإظهار القضايا التي يجسدها من خلاله فالفيلم نتاج خبرة سنين ونضج في الكتابة فكانت تجربة مختلفة تماما وهو فخور بها،.



ولفت إلى أنه فيما يخص الأقرب لقلبه فهناك "آسف على الإزعاج" و"أهل الكهف" أيضا و"ابن القنصل" و"من 30 سنة" و"إكس لارج" و"البدلة" و"عندليب الدقي".

وعن سبب عدم تعلق الجمهور بالفيلم رغم قيمته الكبير، قال "أعتقد أننا أخطأنا في توقيت نزوله في السينمات ولذلك لا أستطيع ظلم الجمهور لأنه لدينا العديد من الأفلام ذات القيمة وحققت نجاحًا وإيرادات عالية".