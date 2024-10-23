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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مواجهة قوية أمام نظيره فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب ريد بول أرينا معقل الفريق الألماني، مباراة ليفربول ضد لايبزيج، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ولايبزيج، مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت تعيين المعلق عامر الخوذيري للتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا