دوي انفجار في تل أبيب وتوقف الملاحة بمطار بن جوريون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، بوقوع دوي انفجار في العاصمة تل أبيب بعد قصف صاروخي من لبنان.

وأشارت الإذاعة إلى وقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون.

من جانبه، قال الإسعاف الإسرائيلي، إنه "تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد".

ولفت الإسعاف الإسرائيلي لإصابة امرأة بجروح جراء سقوط شظايا صاروخية في هرتسليا شمال تل أبيب.

بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى "اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا".

كما لفتت إلى أن "صاروخين باليستيين أطلقا من لبنان باتجاه عمق تل أبيب".