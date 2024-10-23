رفض يتعامل مع ابنه.. كواليس لأول مرة عن موافقة محمود عبد العزيز على "جبل الحلال"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المنتج ريمون مقار، عن أولى تجاربه الإنتاجية وهو مسلسل "جبل الحلال" بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2014.

وقال ريمون خلال حلوله ضيفًا، في آحدى البرامج، مشيرََا إن أولى تجاربه كانت مع الفنان محمود عبدالعزيز، إذ أسس ريمون شركة الإنتاج الخاصة به، الذي يشترك فيها مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

وقال ريمون: بعدما أسست الشركة مع محمد، ذهبت إلى الفنان محمود عبدالعزيز، وقولت له إني أريد التعاون معه، ثم رد عليه محمود بالضحك، مستنكرًا: "أنت عايز أول ما تشتغل يبقا مع محمود عبد العزيز".



وتابع ريمون: قلت له إن كل ما يهمك هو الورق الجيد، وأنا سوف أوفر لك ورقًا جيدًا، وكذلك الأجر كما تحصل عليه من السوق، حينها قال له الساحر: "وأنت هتعرف تجبلي ورق كويس؟".

واستكمل: بالفعل جئت له بالورق الخاص بمسلسل، وأحبه للغاية، ولكنه رفض التعامل معه لأنه شخص خاص بالنسبة له، متابعًا: "قالي أنا موافق بس مش هتعامل مع محمد ابني خالص وبالنسبالي أنت المنتج، وبالفعل وافق وبدأنا".