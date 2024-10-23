لهذا السبب.. ريهام حجاج تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو قصير يحتوي على مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور ريهام حجاج

آخر أعمال ريهام حجاج

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج الفنية، هو مسلسل "صدفة"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول "صدفة" مُدرّسة التاريخ التي تتعرض لصدفة تغير مجرى حياتها رأسًا على عقب، إذ تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، ويتطرق المسلسل لقضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها طلاب المدرسة.



أبطال وصناع مسلسل “صدفة”





يعد مسلسل صدفة التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، العمل من بطولة خالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد، وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.