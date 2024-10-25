انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية غير مكلفة.. ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام حتى لو كان عمرك 100سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاكل الشعر العديدة والحلول الباهظة جعلت أي سيدة تبحث عن الجمال المثالي للشعر والتفكير في طرق أخرى فعالة، ووصفات الجمال عديدة ولكن يجب اختيار النوع الذي يتناسب مع الشعر، فإذا كنتي تحلمين بشعر صحي و مفرود يمكنك إختيار وصفة زيت الزيتون والكمون، وتلك الوصفة تجعل الشعر صحي، كما تعتبر بديل فعال للبروتين الذي يستخدم لفرد الشعر، ويمكن التعرف على الوصفة وكيفية استخدامها من خلال متابعة المقال التالي.

مكونات عمل وصفة زيت الزيتون والكمون

زيت الزيتون من الزيوت المفيدة للشعر ولكن يمكن إضافة الكمون إليه وبعض المكونات الأخرى لعمل وصفة سحرية للشعر وتجعله صحي وجذاب ولامع، و تتمثل تلك المكونات في الآتي:

ملعقتين من زيت الزيتون.

كمون.

صفار البيض.

ماء.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والكمون

يمكن تحضير خلطة زيت الزيتون والكمون لجعل الشعر أكثر نعومة وأكثر طولا وحيوية وذلك باتباع الخطوات الآتية: