انت الأن تتابع خبر "دكتور قالي عليها".. فوائد جباره لعشبة اكليل الجبل تحسين الذاكره وتقضي على الزهايمر حتى لو كان عمرك 70 سنه.. اعرف طريقة التحضير!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من النباتات التي التي تعرف بفوائدها العلاجية والصحية الكبيرة، حتى أن بعضها يدخل فى صناعة الأدوية وكان يستخدم قديما فى الطب التقليدي من خلال شربه أو تناوله، ومن أبرز هذه النباتات هو إكليل الجبل، الذي يعرف أيضا باسم الروزماري، وهو نبات عطري دائم الخضرة، ويعتبر عنصر أساسي فى المطبخ حيث يضيف نكهة لذيذة مميزة، كما أنه يمتلك العديد من الخصائص العلاجية، بسبب محتواه من المركبات الكيميائية المفيدة التي تعزز الصحة.

فوائد تناول اكليل الجبل

يعمل إكليل الجبل على تحسين وظائف الدماغ، وتقوية الذاكرة ويجعلك أكثر تركيزاً، حيث أثبتت الدراسات أن مركباته الكيميائية تعمل على تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي يساهم فى تحسين الأداء العقلي، إلى جانب أنه غني بمضادات الأكسدة، وهي بدورها تعمل على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وايضا أمراض السرطان الخطيرة التي تدمر الجسم، وبالتالي فهو مهم للحفاظ على صحة الدماغ والجسم بالكامل وينصح الخبراء بإدخاله ضمن روتين يومك.

وصفات واستخدامات إكليل الجبل