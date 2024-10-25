نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| عبير فاروق تكشف عن كواليس تعاونها مع إسعاد يونس في "تيتا زوزو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعتبر الفنانة عبير فاروق واحدة من أبرز الأسماء في الدراما المصرية، وقد عادت لتلفت الأنظار من جديد بتصريحاتها حول تجربتها الأخيرة مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

و في حديثها الخاص ل " دوت الخليج الفني"، عبرت عبير عن سعادتها الغامرة بالعمل مع إسعاد، التي تعد واحدة من أعمدة الدراما المصرية.

وقد أكدت أنها تشعر بالفخر لتجسيد شخصية طبيبة نفسية في مسلسل "تيتا زوزو"، مما يعكس قوتها وتميزها الفني في تقديم أدوار تتنوع بين الدرامي والاجتماعي.

تجربة فريدة مع إسعاد يونس

وأعربت عبير فاروق عن سعادتها الكبيرة لتعاونها مع الفنانة إسعاد يونس، معتبرةً ذلك شرفًا عظيمًا، وقالت: "انبسطت جدا إني اشتغلت مع إسعاد يونس، فهي صاحبة السعادة المبهجة الجميلة اللي بتسعد كل الناس".

وأضافت أن المشهد الذي جمعها بإسعاد أسعدها كثيرًا، إذ تعكس إسعاد روح الإيجابية والبهجة في كل أعمالها.

عبير فاروق

عودة إسعاد يونس إلى الشاشة

لم تفوت عبير فاروق الفرصة لتعبّر عن شوقها لعودة إسعاد يونس إلى الشاشة، مشيدةً بموهبتها منذ أيام مسلسل "ميزو".

وقد اعتبرت أن عودة إسعاد تضيف رونقًا خاصًا إلى الدراما المصرية، مما يجعل الجمهور يتطلع بشغف لمشاهدة العمل الجديد، قائلة: "فكرة المسلسل حلوة وسبب صدى كبير وناجح، وأنا سعيدة أني اشتغلت معاها ودوري كان مهم".

قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو حول شخصية الدكتورة إعتزاز، التي تجسدها إسعاد يونس، وهي جدة تكرس حياتها لحل المشكلات التي تواجه أحفادها. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية تعكس واقع الحياة، مما يجعله قريبًا من المشاهدين ويطرح تساؤلات مهمة حول العلاقات الأسرية والتحديات اليومية.

مشاركة نجوم دراما مصرية بارزة

المسلسل يضم كوكبة من نجوم الدراما المصرية، منهم صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وبسمة داوود. عبير فاروق أبدت سعادتها بمشاركة هؤلاء النجوم، مشيرة إلى أن العمل تحت إدارة المخرجة شيرين عادل يمثل تجربة غنية في مسيرتها الفنية.