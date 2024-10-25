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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني إيمريك لابورت نجم النصر السعودي يظل أحد خيارات ريال مدريد من أجل تدعيم خط الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

هل ينجح ريال مدريد في خطف نجم النصر السعودي؟

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن لابورت لا يزال خيارًا دفاعيًا لدى ريال مدريد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد ينظر لمسألة تدعيم دفاعه في الميركاتو الشتوي المقبل بجدية حتى بعد عودة النمساوي ديفيد ألابا المتوقعة في نوفمبر المقبل بعد غياب 10 أشهر للإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يواجه أزمة في خط الدفاع مع غياب ألابا ورحيل ناتشو في الصيف المقبل، حيث لا يملك سوى روديجر وميليتاو وأحيانًا يضطر لتغيير مركز نجم خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورت يرغب في الرحيل عن النصر السعودي ولكن راتبه يبلغ قدره 25 مليون يورو وسوف يُعيد ريال مدريد التفاوض في حال كانت الصفقة ممكنة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي أنشيلوتي كان قد أعطى إدارة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الضوء الأخضر لاستقطاب لابورت إذا كان سعره في المتناول.

يذكر أن لابورت انضم إلى النصر السعودي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي بمقابل مادي تبلغ قيمته 28 مليون يورو وعقده ممتد إلى يونيو 2026.

وخاض لابورت مع النصر 50 مباراة في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد.