نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يدافع عن شيكابالا بعد خسارة الزمالك بطولة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك كان له دور خارج وداخل الملعب مع زملائه في القلعة البيضاء طوال الأيام القليلة الماضية.

الزمالك يخسر السوبر المصري

وخسر فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري أمام فريق الأهلي، عن طريق ركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: في رأيي أن محمود عبد الرازق شيكابالا كان أكثر تأثيرًا من زيزو في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وأضاف: شيكابالا لم يبحث عن اللقطة في ركلة الترجيح ولكنه تحمل عبئ تسديد الكرة الحاسمة ولكن التوفيق لم يحالفه أمام محمد الشناوي.