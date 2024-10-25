نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رين ولوهافر في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين، مع نظيره فريق لوهافر، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة رين ضد لوهافير في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة رين ولوهافر على ملعب روازون بارك، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة رين ضد لوهافير في الدوري الفرنسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وستنقل مباراة رين ضد لوهافير، عبر قناة “بي إن سبورت 4″، بتعليق “عامر الخوذيري”