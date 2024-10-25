العالم اليوم - مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامتهم بجنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان، بمقتل ثلاثة صحفيين، فجر اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس، بعيد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان مبان في عدد من أحياء هذا المعقل الرئيسي لحزب الله بوجوب إخلاء مساكنهم. واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة الشويفات العمروسية وحارة حريك والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكر موفد "دوت الخليج" إلى لبنان.

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