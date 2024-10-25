نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الخلود نظيره فريق النصر، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الخلود ضد النصر

تُقام المباراة بين فريقي الخلود والنصر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الخلود والنصر عبر قناة ssc 1 extra، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لكل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.