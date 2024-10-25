نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات الجولة التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، قبل انطلاق مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

موعد مباراة رين ضد لوهافير في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة رين ولوهافر على ملعب روازون بارك، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 20 نقطة، ويليه موناكو صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم

1- باريس سان جيرمان 20 نقطة.

2- موناكو 20 نقطة.

3- مارسيليا 17 نقطة.

4- ليل 14 نقطة.

5- لانس 14 نقطة.

6- ستاد ريمس 14 نقطة.

7- ليون 13 نقاط.

8- نيس 10 نقاط.

9- ستاد بريست 10 نقاط.

10- ستراسبورج 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- أوكسير 9 نقاط.

13- رين 12 نقاط.

14- إتيان 7 نقاط.

15- تولوز 6 نقاط.

16- لي هافر 6 نقاط.

17- أنجيه 4 نقاط.

18- مونبلييه 4 نقاط.