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أحمد جودة - القاهرة - فسر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، قراره المفاجئ بالاعتماد على الظهير المغربي نصير مزراوي كلاعب وسط هجومي خلال مواجهة فنربخشة، أمس الخميس، في ثالث جولات الدوري الأوربي.

تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي

ولعب مزراوي خلف ثلاثي الهجوم، لتعويض غياب البرتغالي برونو فيرنانديز بسبب الإيقاف، فيما بدأ ديوجو دالوت على الجانب الأيمن بدلا منه.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل، قال تين هاج "أعرف مزراوي من قبل في أياكس، وأحيانا كنت أضعه في مركز رقم 10، ولهذا عولت عليه فيه أمام فنربخشة".

وأردف "إنه قادر على القيام بهذا الدور، خاصة أنه كظهير يجيد اللعب في المساحات، فضلا عن إجادته للضغط، وهذا ما كنا نحتاجه طوال المباراة".

وأكد تين هاج، أنه يضع في حسبانه، إمكانية الاعتماد على نصير مزراوي في مراكز أخرى هجومية مستقبلا، حال اقتضت الحاجة".

وفي تعليقه على التعادل الثالث تواليا في اليوروبا ليج، قال "عندما نحصد نقطتين في ملعبي بورتو وفنربخشة، فهذا يعني أننا فريق من الصعب الفوز عليه".