ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام عاطل وسيدتان «لهم معلومات جنائية»- مقيمين بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة فى مجالات الأحوال المدنية وإستقطاب راغبى الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومى نظير حصولهم على مبالغ مالية.. مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مقراً لمزاولة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم، عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة، بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.