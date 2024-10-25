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أحمد جودة - القاهرة - استعاد فاسكو دا جاما نغمة الانتصارات التي غابت عنه في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم منذ ما يقرب من الشهرين.

فاسكو دا جاما يعود للانتصارات عبر بوابة كويابا بالدوري البرازيلي

وتغلب فاسكو دا جاما 1 / صفر على ضيفه كويابا في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ19 للمسابقة.

وارتدى هوجو مورا ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف فاسكو دا جاما الوحيد في الدقيقة 53.

وكان فاسكو دا جاما يبحث عن أول فوز له في المسابقة منذ الأول من سبتمبر الماضي، حينما تغلب بالنتيجة ذاتها على مضيفه سبورت كلوب فيتوريا في المرحلة الـ25 للبطولة.

وارتفع رصيد فاسكو دا جاما، الذي تعادل في 3 لقاءات وتلقى خسارتين في مبارياته الخمس السابقة بالبطولة، إلى 40 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد كويابا، الذي تكبد خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و9 تعادلات، عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).