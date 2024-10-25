نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح نادي "النيل" بعد انتهاء أعمال تطويره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم

أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء، افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى "النيل" بعد تطويره وتحديثه وفقًا لأرقى

المستويات الخدمية، وذلك بحضور اللواء أح عبدالمعطى عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرض تقديمى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشآت النادى المختلفة التى تم تجهيزها بكافة الخدمات المتطورة بما يعزز من دوره فى خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.