نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تترأسان لجنة تسيير البرنامج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الإجتماع العاشر للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة؛ لمتابعة وتقييم أنشطة البرنامج الوطني وخططه المستقبلية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحضور عبر خاصية الفيديو كونفرانس ،اللواء الدكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ ، واللواء الدكتور هشام ابو النصر محافظ اسيوط ، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وبمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الأستاذ باسر عبد الله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ،الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والأستاذ أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعميرالألمانى KFW والتعاون الدولى السويسرى SECO وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من ممثلى الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الإستشارية للبرنامج بالمحافظات الاربعة.

وفي بداية الإجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين، وشركاء التنمية والقائمين على البرنامج الوطني للمخلفات، مقدمةً الشكر للجميع على التعاون والجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على أرض الواقع فى مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة، مؤكدة أن الجميع شركاء فى النجاح وان الدولة المصرية بكافة اجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفني أو الاستثمارات المتاحة في هذا الصدد، مشددةً على ضرورة التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار في مجال المخلفات الصلبة للنهوض بالمنظومة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة الذي بدأ في عام 2015، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة في المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعي لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية.

بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة من جامعي قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والإقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات في مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن امتنانها بدور شركاء التنمية وبرنامج المعونة السويسرية الذي دخل مؤخراً في المنظومة، موضحةً أن البرنامج الوطني ينقسم لمكونين المكون الأول وهو المكون المالي يتمثل في صورة قرض لتنفيذ بنية تحتية في أربعة محافظات ومكون أخر خاص بالدعم الفني.

وأكدت وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش إنجازات ومخرجات البرنامج الوطني في المحافظات الأربعة خلال السنوات الماضية، حيث يعد متابعة لآليات البدء الفعلي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات تشغيل البنية التحتية من مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية، والتي قام البرنامج الوطني بتنفيذها في أربعة محافظات كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل وذلك من أجل تحقيق منظومة متكاملة ومستدامة للمخلفات تعكس المظهر الحضاري للدولة و يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالشكر لوزيرة البيئة ومجموعة العمل على المجهودات الكبيرة، وللسادة المحافظين وشركاء التنمية وللقائمين على البرنامج الوطني للمخلفات، موضحة أن هذا الإجتماع يعد أول أجتماع لجنة تسيير تشارك فيه لمتابعة أليات تنفيذ عمل المنظومة بالمحافظات الأربعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على الشراكة والتنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة في وضع مخطط المنظومة وتنفيذها على أرض الواقع، مطالبة السادة المحافظين بالمحافظات الأربعة بضرورة تفعيل المنظومة وضمان سيرها بشكل جيد ووفقا للمخطط الذي تم وضعه من قبل وزارة البيئة ممثلا في البرنامج الوطني للمخلفات.

ووجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بضرورة حصر كافة إحتياجات كل محافظة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية، والعمل على سرعة إغلاق المقالب العشوائية بالمحافظات.

ومن ناحية أخرى تقدم السادة المحافظين بالشكر لوزيرتى البيئة والتنمية المحلية وشركاء التنمية على المجهود الكبير المبذول بمنظومة المخلفات والدعم المقدم من البرنامج الوطنى، حيث أعرب اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية عن سعادته بوضع المنظومة فى محافظة الغربية وللدعم الذى يقدمه البرنامج الوطنى والذى يتضح جليا فى المظهر العام بالمحافظة، كما أوضح اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى فى المحافظة، حيث قام بتطوير مصانعي بيلا وسيدى سالم، بالإضافة إلى الشروع فى تنفيذ مصنع بمطوبس و مدفن صحى ببلطيم مما سيكون له أثر كبير في خدمة المصانع، مطالباً بزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات فى كفر الشيخ ، والعمل على توريد بعض المعدات التى تحتاجها المحافظة.

كما أوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ اسيوط أنه تم إنشاء عدد 2 محطة وسيطة بديروط وأبو تيج تم تشغيلهم بالفعل والاستفادة منهم بالمنظومة، و جارى تنفيذ عدد 2 محطة وسيطة اخرى، ومصنع لتدويرالمخلفات ومدفن صحى، مطالباً بتوفير مزيد من المعدات للوفاء بإحتياجات المحافظة المتزايدة كلما أمكن ذلك، وقد أكد الدكتورة خالد عبد الحليم محافظ قنا على اهمية الدعم المقدم من البرنامج الوطنى و شركاء التنمية الذى ساهم فى تطوير المنظومة بالمحافظة وخاصة التوسعات التى تمت بمصنع نجع حمادى فى المرحلة الثانية ، وجارى انشاء مصنع تدوير مخلفات بمركز قوص ، مطالباً بإدراج مدفن صحى ومصنع تدوير بالمرحلة الثالثة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، مؤكداً على أهمية دخول القطاع الخاص للمنظومة فى عمليات الجمع والنقل.

ومن جانبهم تقدم شركاء التنمية بالشكر لوزيرتى البيئة والتنمية المحلية والسادة المحافظين ، معربين عن سعادتهم بالتعاون مع البرنامج الوطنى وتقديم الدعم لمنظومة المخلفات الصلبة بمصر والعمل على تحقيق الاستدامة ، حيث أكد السيد برنهارد سولاند بهيئة المعونة السويسرية أنه يتم العمل على تنفيذ البنية التحتية وتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات المعنية مما يساهم فى تحسين جوده الهواء وتحسين حياة المواطنين ،لافتاً إلى اهتمام الجانب السويسرى بالتركيز فى منظومة المخلفات على المخلفات الزراعية والصحية والالكترونية، مُشيراً إلى أن الجهود التى تبذل فى منظومة المخلفات الصلبة تساهم فى تقليل التلوث والحد من التغيرات المناخية، كما أعرب السيد لورانزو فينجوت رئيس التحول الأخضر والمستدام بالاتحاد الأوروبي عن امتنانه بالمشاركة بمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على تطوير البنية التحتية بالمحافظات المصرية، وتقديم الدعم مما يساهم فى تحسين حياة المواطنين متطلعاً إلى مزيد من التعاون والإنجازات فى منظومة المخلفات.

واسمتعت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية إلى العرض التقديمى الذى قدمه الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، الذي استعرض خلاله أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى بإستثمارات تبلغ حوالى 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية تتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالي 300 مليون جنية لتحسين منظومة الجمع والنقل واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، إلى جانب رفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

هذا بالإضافة الى تنفيذ عدد (7) محطات وسيطة تهدف الى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة الى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنية.

كما أوضح الظنان أهداف البرنامج ، حيث يسعى إلى تحسين البينة التحتية ، تقديم الدعم المؤسسى لحماية البيئة، الاستدامة المالية ، رفع الوعى البيئى ، لافتاً إلى جهود البرنامج فى عمليات الجمع للمخلفات من المحافظات الأربعة ، حيث تم تجميع مايقرب من مليون طن سنويا من محافظة كفر الشيخ، 1.1 مليون طن الغربية، 750 ألف طن من أسيوط ونص مليون طن من قنا، مُشيراً إلى الجهود التي تمت بمنظومة المخلفات بمحافظة الغربية، حيث تم رفع كفاءة مصنعي المحلة ودفرة ومحطتين وسيطتين بدفرة وسمنود، أما محافظة كفر الشيخ تم رفع تراكمات من مراكز بيلا وسيدى سالم وتدعيم عمال النظافة بالمحافظة.

وخلال الإجتماع تم استعراض أهم المشروعات المستقبلية التى تم الإنتهاء من طرحها ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل فى طرح مشروعات لانشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحى بقوص محافظة قنا ومشروع انشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى بمركز اسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية هذا الى جانب طرح مشروع انشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وقد انتهى الإجتماع بعدة توصيات من اهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات الى جانب دعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية بالإضافة الى استكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية، وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية فى المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.

جديراً بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الأتحاد الأوروبى ، بنك التعمير الألمانى ، هيئة التعاون الدولى الألمانية والتعاون الدولى السويسرى، ويعمل البرنامج فى 4 محافظات (كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط) مضيفة أنه تم خلال عامى 2023 و2024 الإنتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات وكمساهمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى.