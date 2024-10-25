نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حميدة: "احنا بنتعامل مع السينما على أنها استهلاكية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت اليوم ندوة تكريم محمود حميدة في ثاني يوم من فعاليات مهرجان الجونة، وتحدث حميدة أثناء الندوة عن صناعة السينما والفرق بين صناعة السينما في العالم وفي مصر.

تصريحات محمود حميدة:

وقال حميدة:" صناعة السينما صناعة ثقيلة جدًا أحنا بنتعامل معها على أنها صناعة استهلاكية خفيفة، وأنا ديما بقول أحنا بمدخل نعمل فيلم ليه بتتعامل مع الموضوع على أنك بتعمل ساندوتش؟.

وأضاف:" السينما بقت شغلانه ما لاشغله له عشان مفيش قانون، يعني مينفعش واحد صانع سينما يتكلم في الطب أو الهندسة أو القانون والعكس".

وفي سياق آخر يستعد الفنان محمود حميدة خلال الأيام المقبلة تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الشكوى 317 - 713"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتواصل الشركة في ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

وعلى صعيد آخر، ينتظر محمود حميدة خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في العمل شيرين رضا، تارا عماد، حسين فهمي، نجلاء بدر، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

آخر أعمال محمود حميدة:

والجدير بالذكر آخر أعمال محمود حميدة فيلم مطرح مطروح، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وشارك فيه كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، بالإضافة لـ فيلم هارلي، بطولة محمد رمضان تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير.