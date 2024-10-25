مي سليم تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة. ارتدت مي فستانًا طويلًا باللون الأسود اللامع، مكشوف الظهر وبقصة الكب، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والجرأة. كما اعتمدت مكياجًا قويًا وتركت شعرها منسدلًا على الجانبين، مما أكمل إطلالتها المميزة. نسقت مي مع الفستان حقيبة باللون الفضي، مما أضاف لمسة نهائية متألقة لمظهرها.



مهرجان الجونة السينمائي لم يكن مجرد حدث سينمائي، بل كان منصة للتعبير عن الفن والأناقة. ومع كل إطلالة جديدة، تتعزز مكانة المهرجان كوجهة مهمة لعشاق السينما والموضة على حد سواء.



و شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الفنانات، منهن هند صبري وأروى جودة، اللتان ظهرتا بإطلالات جذابة. وتوافدت أيضًا الفنانة بسمة والفنانة نسرين طافش إلى المهرجان، حيث أضفتا لمسة من الأناقة على السجادة الحمراء.

في سياق متصل، كانت كل من السيناريست إنجي علاء والفنانة ميس حمدان والفنانة مي سليم من بين أول الحاضرات، وظهرن بإطلالات هادئة تعكس ذوقهن الرفيع خلال فعاليات المهرجان.



آخر أعمال مي سليم



والجدير بالذكر ان آخر أعمال مي سليم أغنية أخينا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تقول كلمات أغنية أخينا:

كان مستوي الطموحات عالى.. والدنيا حلوة ووردية

قال إني من النوع الغالي.. قال إنه دايب فى عنيا

وفضل يقول اشعار وكلام.. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام

ويدوب بخطي معاه لقدام.. التلج ساح وقلب مايا

أصل أخينا أخينا أخينا.. عملي من البحر طحينه

ودي آخرة اللى تجيب حاجة من شكلها في البترينه

طيب يلا بقي كفايه بجملت.. من امتي يعني وحاجه كملت

عاهات بتظهر في حياتنا..معلش اهي مرة وجلت