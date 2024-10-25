الرياضة

رضا شحاتة: الزمالك قدم مباراة ممتازة.. وكولر أجاد في هذه المواجهة عكس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث رضا شحاتة نجم السابق، عن تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز ضد الزمالك بركلات الترجيح.

رضا شحاتة: الزمالك قدم مباراة ممتازة.. وكولر أجاد في هذه المواجهة عكس السوبر الإفريقي

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الزمالك قدم مباراة ممتازة رغم الخسارة في النهاية، وأنا سعيد جدا بأداء محمد عواد اليوم في المباراة حتى بركلات الترجيح".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي سيطر على معظم مجريات المباراة، والتفاهم والتناغم مع لاعبي الأهلي ساعده بشكل كبير على الفوز في المباراة وحصد اللقب".

وأختتم حديثه قائلًا: "حتى تستطيع الحد من خطورة الزمالك عليك أن لا تترك له الكرة، كولر أجاد في هذه المواجهة عكس السوبر الإفريقي رغم ذلك تأخر في التغييرات".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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