نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التتويج بلقب السوبر.. ثلاثي الأهلي يحصدون لقبهم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الأهلي التتويج بلقب السوبر المصري وذلك يعد الفوز على حساب الزمالك بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الاصلي والاضافي سلبيا.

وتوج المارد الأحمر بلقبه الخامس عشر في التاريخ، لكن شهد ثلاثي الأهلي الجديد أشرف داري، يحيي عطية الله، يوسف أيمن التتويج باللقب الأول مع الأهلي.

وشهدت هذه المباراة مشاركة يحيي عطية الله أساسيًا بينما شارك يوسف ايمن بديلا.

الأهلي صاحب الارقام القياسية

وتوج الأهلي بلقب السوبر الرابع على التوالي للمرة الثالثة في تاريخه منهم 3 أمام الزمالك ولقب وحيد أمام مودرن سبورت الموسم الماضي.

ووصل لقبه الخامس عشر بعد 18 مشاركة من أصل 22 مشاركة في البطولة ليكون على صدارة المتوجين.

