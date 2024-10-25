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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض لقب كأس السوبر المصري ضد نظيره الأهلي بركلات الترجيح.

محمد صلاح: الزمالك قدم مباراة قوية رغم الظروف.. وجوميز أخطأ في التشكيل منذ البداية

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "رغم ظروف ما قبل المباراة، إلا أن الزمالك قدم مواجهة ممتازة وعلى الفريق أن يبني رغم الهزيمة"

وأضاف نجم الزمالك السابق: "محمد عواد من أفضل الحراس في مصر رغم تعرضه لظلم كبير في الفترة الماضية".

وأكمل: "مستويات الأندية الأربعة في السوبر المصري متقاربة للغاية، وليس هناك فروقات كبيرة".

وأختتم حديثه قائلًا: "الزمالك من وجهة نظري خاض المباراة بتشكيل خاطئ منذ البداية، وكان يجب إشراك محمد حمدي منذ بداية المواجهة وكنت أفضل مشاركته من ميشالاك".

