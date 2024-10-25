موعد مباراة ماينز ومونشنجلادباخ في الدوري الالماني

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الألمانية مباراة ماينز ومونشجلادباخ وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

خسر ماينز من لايبزيج بثنائية نظيفة في الجولة السابعة من البوندزليجا بينما فاز مونشنجلادباخ على هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل ماينز المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط في جدول الدوري الألماني بينما يحتل مونشنجلادباخ المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

موقف ماينز ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني

احتل ماينز المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 35 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.

في حين احتل مونشجلادباخ المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 34 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 14 مباراة.

موعد مباراة ماينز ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة ماينز ومونشنجلادباخ يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 على ملعب ميوا أرينا معقل ماينز وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.