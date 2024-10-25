محمد رحيم يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "شعور إنساني"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان محمد رحيم عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "شعور إنساني"، حيث حرص محمد رحيم من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



والأغنية من كلمات على خلف، ألحان وغناء محمد رحيم، توزيع باسم سعيد.



تعليقات الجمهور على منشور محمد رحيم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.