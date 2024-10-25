بعد منع عرضه في الجونة السينمائي.. ما لا تعرفه عن "آخر المعجزات"

القاهرة - محمد ابراهيم - اتخذت الرقابة على المصنفات الفنية قرارًا مفاجئًا أثار استياءً واسعًا في الأوساط الفنية، حيث منعت عرض الفيلم الروائي القصير "آخر المعجزات" في مهرجان الجونة، حيث كان من المقرر أن يُعرض الفيلم في حفل افتتاح النسخة السابعة من المهرجان الذي ينطلق مساء اليوم في مدينة الجونة بالغردقة.

المفاجأة الأكبر تمثلت في أن قرار المنع جاء قبل ساعات قليلة من افتتاح المهرجان، مما تسبب في صدمة لإدارة المهرجان وضيوفه. رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبد الجليل، سحب تراخيص عرض الفيلم دون تقديم أي تبرير واضح لهذا القرار المفاجئ، ولم يعلق على حالة الغضب التي اجتاحت الوسط السينمائي.

الناقد الفني طارق الشناوي عبر عن استيائه من القرار في منشور له على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يضع مصر في موقف محرج أمام العالم.

وانتقد الشناوي الرقابة قائلًا إن مثل هذه القرارات العشوائية تعكس احترازًا مفرطًا تجاه موضوعات يعتبرونها حساسة، معربًا عن أمله في أن تُراجع الرقابة موقفها.

المثير للاهتمام أن الفيلم مستوحى من قصة "معجزة" للكاتب نجيب محفوظ، والتي نُشرت ضمن مجموعة "خمارة القط الأسود" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند صدورها، ولم تواجه أي مشكلات رقابية في ذلك الوقت.

وقد تم تصوير الفيلم في وسط القاهرة بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، مما جعل البعض يتساءل إذا كان قرار المنع نابعًا من تعنت رئيس الرقابة.

قصة الفيلم

ويتناول فيلم "آخر المعجزات"، العلاقة بين العالمين المادي والروحي، ويجسد دور البطولة الفنان خالد كمال الذي يقوم بدور صحافي يدعى "يحيى" يعمل محررا في صفحة الوفيات في إحدى الجرائد، وتدور قصة الفيلم حول دخول يحيى في خلاف مع مديره بسبب كتابة اسم شيخ صوفي بالخطأ بعد وفاته، ويفاجأ يحيى بمكالمة هاتفية من الشيخ الصوفي المتوفى يطلب لقاءه.

يشارك في بطولة فيلم "آخر المعجزات" أحمد صيام، عابد عناني، ومن إخراج عبد الوهاب شوقي، ومن تأليف مارك لطفي وعبد الوهاب شوقي.