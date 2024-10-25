يسرا في اطلالة ملائكية في مهرجان الجونة السينمائي بفستان أزرق رائع

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة حضور العديد من نجوم الفن، ولكن لم تتمكن أي إطلالة من منافسة تألق الفنانة يسرا، التي خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة بفستان أزرق مميز.

الفستان، الذي جاء بتصميم أنيق يعكس ذوق يسرا الرفيع، تميز بقصته المتدفقة التي تعكس الأنوثة والرقي. اختارت يسرا أن يكون الفستان مزينًا بتفاصيل دقيقة تضفي لمسة من الفخامة، مما جعله خيارًا مثاليًا لمناسبة بهذا الحجم.

لم يقتصر تألقها على الفستان فقط، بل كان مكياجها ناعمًا وطبيعيًا، حيث استخدمت ألوانًا هادئة تتناسب مع لون الفستان، مما أضفى إشراقة على وجهها. أما شعرها، فكان مُنسدلًا بتسريحة بسيطة، مما أضاف لمسة من الأناقة والنعومة.

تعتبر يسرا من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، وقد أثبتت مرة أخرى أنها ليست فقط ممثلة بارعة، بل أيضًا أيقونة للأناقة. تعكس إطلالاتها في المهرجان قدرتها على اختيار ما يناسبها ويبرز جمالها الفريد، وقد أثارت إعجاب الحضور ووسائل الإعلام على حد سواء.

لم تقتصر ردود الفعل الإيجابية على إطلالتها فقط، بل تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صورها بشكل واسع، مع تعليقات تشيد بجمالها وأناقتها.

بهذا، تظل يسرا واحدة من أبرز الفنانات في الساحة الفنية، ويستمر تأثيرها الإيجابي في مختلف المحافل، حيث تبهر الجمهور دائمًا بإطلالاتها المميزة.



مهرجان الجونة السينمائي لم يكن مجرد حدث سينمائي، بل كان منصة للتعبير عن الفن والأناقة. ومع كل إطلالة جديدة، تتعزز مكانة المهرجان كوجهة مهمة لعشاق السينما والموضة على حد سواء. يبقى السؤال: من برأيك كانت الأكثر تألقًا؟



و شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الفنانات، منهن هند صبري وأروى جودة، اللتان ظهرتا بإطلالات جذابة. وتوافدت أيضًا الفنانة بسمة والفنانة نسرين طافش إلى المهرجان، حيث أضفتا لمسة من الأناقة على السجادة الحمراء.

في سياق متصل، كانت كل من السيناريست إنجي علاء والفنانة ميس حمدان والفنانة مي سليم من بين أول الحاضرات، وظهرن بإطلالات هادئة تعكس ذوقهن الرفيع خلال فعاليات المهرجان.