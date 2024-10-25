نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الالماني قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الألمانية لمتابعة مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الألماني في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من النجوم العالميين على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري في الموسم الحالي.

تمكن المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت من احتلال صدارة جدول هدافي الدوري الألماني قبل الجولة الثامنة برصيد 9 أهداف وجاء هاري كين نجم بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 8 أهداف بينما يحتل أرميدين ديميروفيتش نجم شتوتجارت المركز الثالث برصيد 5 أهداف وجاء فيكتور بونيفاس نجم باير ليفركوزن في المركز الرابع برصيد 5 أهداف أيضا حتى الآن.

نجح هاري كين نجم بايرن ميونخ في التتويج بلقب هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الالماني قبل مباراة اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الألماني حتى الآن..

1 - عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 9 أهداف

2 - هاري كين - بايرن ميونخ - 8 أهداف

3 - أرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 5 أهداف

4 - جوناثان بوركاردت - ماينز - 5 أهداف

5 - فيكتور بونيفاس - بابر ليفركوزن - 5 أهداف

6 - اندريج كراماريتش - هوفنهايم - 5 أهداف

7 - تيم كلينست - بوروسيا مونشنجلادباخ - 5 أهداف