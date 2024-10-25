لاتسيو وتوتنهام وأندرلخت في الصدارة

لاتسيو وتوتنهام وأندرلخت في الصدارةحافظت فرق لاتسيو الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما رفعت رصيدها إلى تسع نقاط عقب الانتصار الثالث على التوالي لكل منهم في الجولة الثالثة من المسابقة التي أقيمت مبارياتها الخميس.

وفاز لاتسيو على فريق تفينتي أنشخيده الهولندي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير الذي فاز بدوره على إي زد آلكمار الهولندي بهدف دون رد.

وتغلب أندرلخت على لودوجوريتس رازجراد البلغاري بهدفين دون مقابل، ليبقى الفريق البلجيكي في دائرة القمة بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدر ووصيفه.

وفي مباراة أخرى، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فناربخشه التركي بهدف لكل منهما، ليرفع مانشستر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العشرين، فيما رفع فناربخشه رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وأسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز جلاسكو رينجرز الأسكتلندي على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني بأربعة أهداف دون رد، وبورتو البرتغالي على ضيفه هوفنهايم الألماني بهدفين دون رد.

كما تغلب بشكتاش التركي على مضيفه ليون الفرنسي بهدف دون رد، وأتلتيك بلباو الإسباني على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، وأولمبياكوس اليوناني على مضيفه مالمو السويدي بالنتيجة ذاتها.

وفاز أياكس أمستردام الهولندي على مضيفه كاراباخ الأذربيجاني بثلاثة أهداف دون رد، كما تغلب روما الإيطالي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد، وآينتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه ريجاس فوتبولا كلوب اللاتفي، وميتييلاند الدنماركي على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي، وفرينكفاروش المجري على ضيفه نيس الفرنسي بالنتيجة ذاتها.