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أحمد جودة - القاهرة - عادل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، بعد فوزه ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي.

مارسيل كولر يعادل رقم مانويل جوزيه ويفوز بالسوبر المصري للمرة الرابعة

حقق مانويل جوزيه لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات متتالية، في 2005 و2006 على حساب إنبي، وفي 2007 على حساب الإسماعيلي، وفي 2008 على حساب الزمالك.

وحقق مارسيل كولر لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات، في 2022 على حساب الزمالك، وفي مايو 2023 على حساب بيراميدز، وفي ديسمبر 2023 على حساب مودرن سبورت، وفي 2024 على حساب الزمالك.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

