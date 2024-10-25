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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الأهلي التتويج بلقب السوبر المصري وذلك يعد الفوز على حساب الزمالك بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الاصلي والاضافي سلبيا.

بعد إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي.. شيكابالا يدخل في نوبة بكاء وحزن



وشهد ركلات الترجيح إضاعة محمود عبد الرازق شيكابالا ركلة جزاء حاسمة كادت أن تذهب اللقب إلى ميت عقبة بدلا من الجزيرة.

وظهر قائد الزمالك حزين عقب المباراة ليدخل في نوبة بكاء حزنا على ضياع اللقب.

مناوشات في القمة

كما شهدت احتفالات الاهلي مناوشات بسيطة من جانب قائد الزمالك شيكًابالا والتي حدثت عقب اطلاق صافرة النهاية.

وأضاع كلا من عمر جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا ركلتي الزمالك.