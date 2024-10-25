من خلال "دوت الخليج الفني".. نادر أبو الليف يوجه رسالة لجمهوره بعد حريق شقته (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الفنان نادر أبو الليف لـ "دوت الخليج الفني" بعد الحريق الذي تعرضت له شقته بسبب الماس الكهربائي، مؤكدًا أنه بخير هو وعائلته.



وأوضح أن الحريق دمر جميع محتويات الشقة، ولكنه أبدى رضاه بقضاء الله وقدره، قائلًا: "ربنا عنده العوض، راضى بقضاء الله وقدره، والحمد لله على الابتلاء قدر الله وراضى الحمد لله".

هذا التصريح يعكس روح التفاؤل والإيمان التي يتمتع بها الفنان، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام، دون إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك المطرب نادر أبو الليف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

آخر أعمال نادر أبو الليف



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نادر أبو الليف أغنية زنانة وهى من كلمات السيد علي وألحان عماد تاج وتوزيع مورو وإنتاج طارق عبد الستار وإخراج أحمد الشيخ، وتذاع الأغنية على قناة مزيكا.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وظهر أبو الليف في الكليب بمشاهد كوميدية، وارتدى تى شيرت النادى الأهلى.

وتقول كلمات الأغنية "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور واهدى شويا اتهدى أحسنلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك".