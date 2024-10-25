أحمد سلطان ل دوت الخليج الفني: "أصدقائي من الوسط الفني وقفوا جنبي بقلبهم وأنا محظوظ بيهم ووالدتي أول من دعمني"

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الفنان أحمد سلطان بسعادته الغامرة أثناء العرض الخاص لأول بطولة سينمائية له في فيلم "المخفي"، الذي شهد حضور نخبة من النجوم وأصدقاء سلطان، مثل ناهد السباعي، محمود الليثي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، نانسي صلاح، وحازم إيهاب.

وكان المخرج وائل إحسان من بين الحضور، مما أثار فرحة مفاجئة لدى سلطان، الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بتواجد كل هؤلاء الأشخاص حوله.

في إطار ذلك كان ل " دوت الخليج الفني " لقاء خاص مع الفنان أحمد سلطان.

سلطان يشكر النجوم والأصدقاء

لم يخفي أحمد سلطان مشاعره حينما قال: "كل الناس دي بتحبني عشان قلوبهم نضيفة، زي النجوم اللي وقفوا جنبي في الفيلم".

وأضاف أن والدته كانت أول من هنأه بالنجاح، قائلًا: "أمي هي أول حد هانني، ربنا يخليها ليا".

كما أشار إلى دعم جميع زملائه من الوسط الفني بقوله: "كل النجوم كانوا واقفين جنبي بقلبهم."

رحلة ثلاث سنوات في انتظار البطولة



كشف سلطان عن تفاصيل قبوله لدور البطولة في فيلم "المخفي"، موضحًا أن العمل عُرض عليه منذ ثلاث سنوات حين رشحه المؤلف محمد الشورى للمخرج أحمد عبد الله.

وتابع قائلًا: "المخرج كلمني في رمضان من ثلاث سنين وقالولي إنت البطل، ومن وقتها وهم شغالين وأنا شغال في صمت".

وأوضح أن الفيلم مر بمراحل عديدة حتى عاد إليه الدور النهائي.

أحمد سلطان

دور سلطان في الفيلم

وتحدث سلطان عن دوره في فيلم "المخفي" قائلًا إن شخصيته تُجسد شخصية "المخفي"، وهو الشخص الذي يوجد في كل بيت وكل عائلة.

ووصف سلطان، الدور بأنه لشخص خجول يقوم بالكثير من المهام اليومية مثل إحضار الطلبات أو دفع المواصلات، ولكنه غالبًا ما يُنسى.

وأضاف: "المخفي هو شخص فعال جدًا في المجتمع، لكنه لا يواجه الناس، ويتردد في قول لا."

التعاون مع نجوم الكوميديا

عند سؤاله عن تجربته في العمل مع كبار نجوم الكوميديا مثل ماجد الكدواني، إيمي سمير غانم، ومحمد هنيدي، أوضح سلطان أنه تعلم الكثير منهم خلال مشاركته في برنامج "SNL بالعربي".

وقال: "كل نجم وقف جنبي ودعمني، وأنا ممتن جدًا لهم."

معلومات عن فيلم "المخفي"

يُصنف فيلم "المخفي" كعمل كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته بجانب أحمد سلطان كل من عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، محمد محمود، ريم المصري، ومحمد محسن. الفيلم من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم قبل أيام قليلة من عرضه.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حلمي"، شاب خجول يبدأ حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة. يعكس الفيلم الصراع الذي يواجهه حلمي في المجتمع، الذي يقابله بالكذب والخداع، مما يدفعه لاكتشاف حقائق قاسية عن الحياة وأقرب الناس إليه.