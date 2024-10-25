نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. رامي جمال يطرح "وجوده تعبني" أولى أغنيات ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب رامي جمال، عن موعد طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "مش لاقيكي"، وتحمل عنوان "وجوده تعبني"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور رامي جمال

و شارك رامي جمال، جمهوره صورة البُوستر الدعائي الخاص بالأغنية وعلق عليه قائلًا: "وجوده تعبني، ميعادنا الخميس الجاي، إن شاء الله مع أول أغنيه من ألبومي الجديد مش لاقيكي".



وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "حالته صعبة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

كلمات أغنية "حالته صعبة" لرامي جمال

وجاءت كلمات أغنية "حالته صعبة" كالتالي:



مش هعاتبه على اللي قاله.. كلمتين بايخين وماله.. زي بعضه.. عادي قالهم

تحت تأثير انفعال.. هو قال كده لما سيبته

.. على الكلام ده أنا لو حاسبته.. مش هنخلص بس لازم يعرف إني في بعده عال

.. خانه فعلًا كبرياؤه كان مفكرني بفراقه

.. هبكي واضعف بس شافني مش مبينله اهتمام.. شافني عشت إزاي بدونه حالته صعبة يكون في عونه.. كان مصدق إني هزعل لما يوصلني الكلام.. عادي يخرج عن شعوره ده الطبيعي عشان غروره.. كلمتين واقفين في زوره واستريح لما قالهم.. قال في حقي كلام يدينه سهل ارد عليه واهينه

.. بس سيبته يشوف بعينه مش بيفرق يوم كلام".