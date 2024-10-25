وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري والهيئة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».

وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، ومن جانب المجلس الصحي المصري، الدكتور محمد مصطفى لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس.

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، التعاون بين المجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الصحية في مجال التدريب المهني المستمر، لتطوير المهارات العلمية والعملية للكوادر الطبية، ووضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني، مما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله.

وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه بموجب هذا البروتوكول يتعاون الجانبان في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة والمعتمدة مبدئياً أو المسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري، بكافة البيانات الخاصة بجميع التخصصات الطبية، الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.

وصرح الدكتور محمد لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن التعاون مع شركاء النجاح بمختلف القطاعات الصحية خطوة ضرورية لأجل مستقبل الصحة في جمهورية مصر العربية، موضحًا أن اختصاصات المجلس الصحي تشمل إنشاء السجلات القومية للعاملين بالقطاع الصحي بجميع فروعه وكياناته، مؤكدًا أهمية البروتوكول في التعاون المشترك والتكامل بين الطرفين والاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لديهما وتبادل الخبرات من أجل النهوض بمستوى الأطباء وجميع العاملين في مختلف التخصصات الصحية ورفع كفاءتهم وحوكمة وتنظيم القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودته وضمان تقديم خدمة طبية مستدامة من أجل الارتقاء بأداء المنظومة الصحية في مصر.