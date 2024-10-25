نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- بدء تصوير الجزء الثالث من " كامل العدد" 3 نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم موقع دوت الخليج أن المخرج خالد الحلفاوي سيبدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل “كامل العدد” في 3 من شهر نوفمبر المقبل بعد أن انتهى من التحضيرات الخاصة للعمل واختيار الفنانين المنضمين حديثا لهذا الموسم.

وفي سياق آخر، كان قد كشف الفنان شريف سلامة عن التحضير لمفاجآت جديدة للجمهور في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، وذلك ضمن حواره مع إيهاب صالح وندى فليفل، عبر إذاعة نجوم إف إم، على هامش مؤتمر Creative Industry Summit.

وقال شريف سلامة:' قدمنا الجزء الثاني من كامل العدد رغم تخوفنا من تقديمه لكن نجاحه كان أكبر من الأول، وما زال لدينا نفس التخوف في الجزء الثالث، النجاح يرجع إلى جدية الكتابة والمخرج خالد الحلفاوي على الرغم من أنه عمل اجتماعي لايت، ولكن كلنا كنا بالفعل عائلة واحدة في كامل العدد.

واختتم شريف سلامة: والتحضير للمسلسل كان قويا، واجتهدنا في كل العناصر وكان اختيار الأولاد من المخرج رائع وموفق جدا، حيث بذل معهم مجهودا ضخما، وهذا من عوامل النجاح الأساسية للمسلسل، أنا متحمس جدًا له، وكنت سعيدًا جدًا عندما قرأت السيناريو ووجدته غاية في الروعة، وأقول للجمهور انتظروا مفاجآت قوية.

ومسلسل" كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد عبدالوهاب بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.