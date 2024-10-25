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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والخلود اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والخلود اليوم في دوري روشن السعودي 2024.. يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، مواجهة مثيرة تجمع بين جاري النجد، النصر والخلود، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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مباراة النصر والخلود اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مباراة النصر والخلود في الدوري السعودي للمحترفين

ويدخل النصر هذه المباراة وهو في حالة معنوية عالية بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري، مما يجعله أحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم. في المقابل، يبحث الخلود عن تحقيق الفوز الأول منذ عدة جولات، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة وأن المباراة تجمع بين فريقين لديهما طموحات مختلفة.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعتها عبر شاشتي SSC1 SD وSSC1 HD، حيث سيقوم المعلق عائد العصيمي بتغطية المباراة على القناة الأولى، بينما سيقوم الثنائي فارس عوض وأحمد النفيسة بالتعليق على القناة الثانية.

ترتيب النصر في دوري روشن السعودي

يدخل العالمي هذه المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، عازمًا على مواصلة انتصاراته المتتالية تحت قيادة المدرب الجديد ستيفانو بيولي، في حين يسعى الخلود لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط.

تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى بينتو خط الدفاع نواف بوشل – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – سالم النجدي خط الوسط عبد الله الخيبري – مارسيلو بوروزوفيتش – أوتافيو خط الهجوم ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو



