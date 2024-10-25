انت الأن تتابع خبر « قصة مذهلة لفتاة سعودية».. شربت ماء الكركم لمدة أسبوع.. لن تصدق ماذا حدث!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد الكثير من الأعشاب التى نستخدمها فى كثير من الأكل والشرب، ولا غنى عنها فى المطابخ لأنها تعطى الأطعمة مذاق مختلف ورائع، ومن هنا سنروى قصة فتاة سعودية خبيرة تغذية قامت بشرب المياة مخلوط بها كمية من الكركم وبعد أسبوع لاحظت ما أدهشها على جسمها، ومن خلال هذا المقال سنعرض عليكم التفاصيل.

تجربة ماء الكركم

بعد أن قامت خبيرة التغذية السعودية بشرب مياه مضاف إليها كمية من الكركم لمدة أسبوع لاحظت بعض التفاصيل التى حدثت لجسمها ومنها:

التخلص من التهابات الجهاز الهضمي.

التخفيف من عملية عسر الهضم.

التخلص من الغازات المتراكمة فى الجهاز الهضمي.

يساعد فى تخفيف سكر الدم المرتفع.

يساعد أيضاً فى التخلص من الكوليسترول الضار فى الدم بطريقة سريعة.

كيفية تحضير طريقة مشروب الكركم

سنقوم بسرد طريقة تحضير وصفة ماء الكركم لمن يحب أن يقوم بخوض تلك التجربة و الإستفادة منها كل ما عليكم هو إتباع الخطوات التالية:

نقوم بتحضير معلقة كبيرة من الكركم المطحون

مع معلقة من الفلفل الأسود ونصف ليمونة.

نأتى بعد ذلك بكوب من المياه ونضيف إليها هذه المكونات السابقة ونقوم بخلطهم فى المياه حتى يتم مزجهم كلياً.

ثم بعد ذلك نقوم بشرب هذا الخليط يومياً صباحاً علي غير الريق

حيث يعمل هذا المشروب بفاعلية