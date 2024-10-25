نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الايطالي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي مع نظيره فريق كالياري اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد فريولي ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإيطالي.
موعد مباراة أودينيزي وكالياري
وتنطلق صافرة بداية مباراة أودينيزي وكالياري مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
التردد: 12091
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي